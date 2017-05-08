Главные новости
В миреМакрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосовМоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции
Москва

Главком ВКС сообщил о прошедших войну в Сирии и участвующих в параде летчиках

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Практически все летчики, в этом году принимающие участие в Параде Победы, прошли военные действия в Сирии и награждены высокими правительственными наградами, заявил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Этот год знаменателен тем, что впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, - это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам и с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют", - сказал он.

Бондарев напомнил, что все участники парада, в том числе пилоты, получат медали "За участие в военном параде в День Победы".

По словам главнокомандующего, на завтрашнем параде "есть, что посмотреть". "Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего", - подчеркнул генерал.

Накануне в Москве прошла генеральная репетиция военного парада.

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве

15 фотографий
Бронетранспортер БТР-82АЗенитная ракетная система С-400 &quot;Триумф&quot;Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Истребители МиГ-29 (&quot;Стрижи&quot;) и Су-30 (&quot;Русские Витязи&quot;)Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124-100 &quot;Руслан&quot;Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8
Бронетранспортер БТР-82А
Теги: Парад Победы, Красная площадь, Москва, Сирия, ВКС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Как заверили в Минобороны, самолеты, "провоцирующие" осадки вдали от столицы, будут работать в течение всех сутокПодробнее
В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадковВ Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков
В ночь на 9 мая в столице похолодает до нуля градусовПодробнее
Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
По словам главкома Сухопутных войск, в этом году по Красной площади пройдут два женских батальона в "интересной форме одежды" Подробнее
В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада ПобедыВ Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы
Временно изменится режим работы общественного транспортаПодробнее
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 годаПодробнее
Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в МосквеПолиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве
Акция "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 годаПодробнее
В Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В Мосгорнаследии заявили, что здание не является объектом культурного наследия, однако в "Архнадзоре" назвали снос градостроительным варварствомПодробнее
Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы
В больницы отправлены 11 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМакрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосовМоскваСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойВ миреПутин поздравил Макрона с избранием на пост президента ФранцииВ миреДва взрыва произошли в ДНР в преддверии торжеств по случаю дня Победы
Главком ВКС сообщил о прошедших войну в Сирии и участвующих в параде летчиках
Проезд по региональной трассе в Тюменской области закрыт из-за паводка
В Эстонии откроют на частной территории памятный камень советским летчикам
Макрон на президентских выборах во Франции получил 66,10% голосов
Площадь под ГМ-культурами в мире в 2016 году достигла 185,1 млн га
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Макрон займет жесткую позицию в вопросе Brexit
Глава ДНР сообщил о шести сработавших бомбах у "Саур-Могилы"
Новак оценил эффект потенциального продления договора по сокращению добычи нефти
Рабочий на заводе в Екатеринбурге получил смертельную травму
Петербуржцы пришли возложить цветы к Пискаревскому мемориалу
"Ельцин Центр" извинился перед европейскими коллегами за комментарий Михалкова
Путин поздравил своего бывшего начальника по службе в КГБ с 90-летним юбилеем
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи