Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником - Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал он на своей странице в твиттере во вторник.
Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником – Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир https://t.co/NChEoleJWu— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2017 г.
Видеопоздравление Собянина с Днем Победы размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.