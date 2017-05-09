Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником - Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал он на своей странице в твиттере во вторник.

Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником – Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир https://t.co/NChEoleJWu — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2017 г.

Видеопоздравление Собянина с Днем Победы размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.