Собянин присоседился к участникам "Бессмертного полка"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в шествии "Бессмертного полка", которое проходит в центре российской столицы, передает корреспондент "Интерфакса".

"Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие и родственники на войне, которые бы не участвовали в битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству - чувству солидарности, общей памяти, чувству патриотизма и отдать долг и дань тем людям, которые погибли ради нас и будущего России", - заявил мэр.

Он рассказал, что война также не обошла стороной и его семью.

"В нашей семье у отца четверо братьев ушли на фронт, двое из них не вернулись - один погиб на Украине, защищая Харьков, второй погиб в битве под Москвой, подо Ржевом. Так что для меня это тоже близкий и родной праздник, который помнит вся семья", - рассказал Собянин.

Он поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на ненастную погоду, они пришли в центр столицы с портретами своих близких, чтобы пройтись в шествии и почтить память погибших.

"Бессмертный полк" - общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.