Главные новости
В миреМинобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в СирииМоскваВ Москве завершился парад ПобедыВ миреМарш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участников
Москва

Плановые отключения горячей воды в Москве сдвинули из-за похолодания

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже", -рассказал Бирюков журналистам во вторник.

Ранее "Московская объединенная энергетическая компания" сообщила, что начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая.

Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов.

Публичное акционерное общество "МОЭК" запустило информационный сервис hotwater.moek.ru/, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в конкретном доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
В Москве завершился парад ПобедыВ Москве завершился парад Победы
Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада в столицеПодробнее
Воздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погодыВоздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погоды
Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базированияПодробнее
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Как заверили в Минобороны, самолеты, "провоцирующие" осадки вдали от столицы, будут работать в течение всех сутокПодробнее
В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадковВ Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков
В ночь на 9 мая в столице похолодает до нуля градусовПодробнее
Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
По словам главкома Сухопутных войск, в этом году по Красной площади пройдут два женских батальона в "интересной форме одежды" Подробнее
В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада ПобедыВ Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы
Временно изменится режим работы общественного транспортаПодробнее
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 годаПодробнее
Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в МосквеПолиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве
Акция "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в СирииМоскваВ Москве завершился парад ПобедыВ миреМарш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участниковМоскваВоздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погоды
Акция "Бессмертный полк" в Москве собрала уже свыше 750 тысяч человек
Плановые отключения горячей воды в Москве сдвинули из-за похолодания
Акция "Бессмертный полк"
Собянин присоседился к участникам "Бессмертного полка"
Число участников акции "Бессмертный полк" в Москве превысило 600 тыс.человек
Британский корабль сопроводил через Ла-Манш российскую подлодку
"Бессмертный полк" прошел по Петербургу под фронтовые песни
В московских аэропортах задержаны или отменены 30 рейсов
Алексею Навальному в Испании прооперировали глаз
Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в Москве
Минобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи