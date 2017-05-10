Участок Якиманской набережной в центре Москвы стал пешеходным

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В рамках программы "Моя улица" участки Якиманской набережной и 3-го Голутвинского переулка со среды стали пешеходными.

"Часть Якиманской набережной от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка, а также участок 3-го Голутвинского переулка от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до Якиманской набережной станут пешеходными", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на пешеходной зоне при этом сохранится возможность проезда обслуживающего и спецтранспорта. В новой пешеходной зоне планируется установить скамейки, фонари, высадить деревья и разбить газоны.

В настоящее время на этих участках улиц проводится прокладка кабельной канализации, необходимой для создания "чистого неба" над новой пешеходной зоной. В кабельную канализацию уберут все "воздушные" провода. Там же проводятся работы по реконструкции дождевой канализации. После завершения этих работ территория будет замощена плиткой.