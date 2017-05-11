Завершено следствие по делу захватившего банк в центре Москвы бизнесмена Петросяна

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела на бизнесмена Арама Петросяна, обвиняемого в захвате прошлым летом заложников в московском отделении банка в центре Москвы, он приступил к ознакомлению с материалами дела, сообщается в четверг на сайте СКР.

"Он (Петросяна) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "г,ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения)", - говорится в сообщении СК.

"В рамках расследования уголовного дела Петросян признал вину частично и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемых ему преступлений",- добавили в СКР.

В сообщении отмечается, что Петросян и его защитник приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. Несмотря на угрозы, в течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался. Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян. 26 августа Пресненский суд Москвы санкционировал по ходатайству следствия его арест. Свою вину фигурант признал частично. В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, у Петросяна четыре года назад возникли проблемы с бизнесом, и он залез в долги. По словам источника, с тех пор предприниматель регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей.

"По всей видимости, не получив никакого ответа, Петросян решил обратить на себя внимание, совершив нападение на банк", - сказал источник.

24 августа 2016 года Петросян разместил на YouTube видеоролик с обращением к президенту России, в котором предупредил, что "пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ".