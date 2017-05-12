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Москва

В московском метро пройдет парад поездов по случаю 82-летия столичной подземки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Традиционный парад поездов будет организован на Кольцевой линии столичного метрополитена 13 и 14 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в пятницу.

"В параде, посвященном 82-летию Московского метрополитена, примут участие все типы действующего подвижного состава - от привычного Еж-3 до поезда нового поколения "Москва". Пассажиры смогут не только посмотреть на разные поезда, но и проехать в каждом из них", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что 13 и 14 мая на станции "Партизанская" откроется выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов Московского метрополитена. На платформе выставят составы разных поколений. Перед началом парада поездов с приветственным словом выступит начальник метрополитена Дмитрий Пегов.

Теги: Москва
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