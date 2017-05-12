Москва

Гражданин Узбекистана во избежание депортации "заминировал" аэропорт "Домодедово"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пьяный гражданин Узбекистана решил избежать депортации из России, заявив в полицию о якобы минировании аэропорта "Домодедово" минувшей ночью. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Гражданин Узбекистана по решению суда подлежал выдворению за пределы России и в сопровождении приставов дошел до паспортного контроля в аэропорту "Домодедово", однако перед посадкой на рейс в Ташкент мужчина выпил много водки и других спиртных напитков и в таком состоянии отказался улетать на родину", - сказал источник.

После того, как посадка на рейс закончилась без него, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, однако пограничники не позволили ему этого сделать.

"Спустя некоторое время он предпринял еще одну попытку остаться в России и между 03:30 и 04:30 пятницы со своего мобильного телефона анонимно заявил в полицию о якобы минировании аэропорта. При этом он вызвал подозрение у проходившего мимо полицейского патруля, который его задержал", - рассказал источник.

Тем не менее, несмотря на ложное сообщение о якобы заложенной бомбе, в аэропорту были усилены меры безопасности.

Теги: Москва, Домодедово
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
В московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языкеВ московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке
Оперу в память о Толкине можно будет услышать вживую в ночь на 13 мая на станции "Деловой центр"Подробнее
Собянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажейСобянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 30% выше, чем в хрущевкеПодробнее
В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отоплениеВ жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
Энергетики начали отключать отопление 1 мая, но вскоре в столицу пришли ночные заморозки и снегПодробнее
В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человекВ акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человек
Почти 50 полевых кухонь обеспечили горячим питанием участников московского марша памятиПодробнее
В Москве завершился парад ПобедыВ Москве завершился парад Победы
Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада в столицеПодробнее
Воздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погодыВоздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погоды
Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базированияПодробнее
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Как заверили в Минобороны, самолеты, "провоцирующие" осадки вдали от столицы, будут работать в течение всех сутокПодробнее
В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадковВ Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков
В ночь на 9 мая в столице похолодает до нуля градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Из-за картинки с Родиной-матерью в паблике Навального возбудили дело о реабилитации нацизма
В Турции по делу о путче задержали сотрудников стамбульской фондовой биржи
В Риме недалеко от учреждения ООН произошел взрыв
В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Граждане Грузии назвали РФ наибольшей угрозой для страны
Японский "Боинг" с отказавшим двигателем успешно сел в Иркутской области
Кадыров назначил главой своего секретариата финалиста реалити-шоу
Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены "закона Яровой"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи