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Москва

Метеорологи рассказали о потеплении в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тучи с дождем и снегом, державшиеся в Москве всю неделю, покинули центр столицы, но появившееся солнце пока не в силах справиться с холодным ветром.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с Триумфальной площади, начиная примерно с 11:00 пятницы покрытое плотными облаками небо над центральной частью города стало проясняться и к 14:00 практически полностью расчистилось.

Долгожданное весеннее солнце заметно пригревает, но температура воздуха существенно не поднимается из-за студеного ветра.

В минувший понедельник на столичный регион обрушились небывалые холода - температура в ночное время достигала нулевых и даже отрицательных значений. В различных районах, в том числе и в Москве, в эти дни прошли обильные снегопады.

В среду директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что к воскресенью осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов, а в следующую среду температурный фон должен вернуться к нормальным для московского мая 20 градусам тепла.

По словам главного синоптика, потепление будет постепенным: в четверг, 11 мая, днем в столице все еще аномальные +7...9 градусов, в пятницу 12 мая - около +10, возможны небольшие осадки.

В субботу, 13 мая - уже +10...12. А в воскресенье, 14 мая - в районе +15, без осадков. Тем не менее, в ночные и утренние часы будет еще достаточно холодно - около или немного выше нуля в столице.

Теги: Москва
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