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Москва

Столичные власти сообщили о попытке рейдерского захвата "Моспроекта"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы сообщили о пресечении попытки рейдерского захвата ОАО "Моспроект", одного из ведущих столичных предприятий по комплексному проектированию жилых районов.

"Менеджмент, используя служебное положение, сосредоточил в своих руках корпоративный контроль над акционерным обществом, не допуская акционеров к управлению компанией. Однако департаменту городского имущества Москвы удалось восстановить нарушенные права акционеров ОАО "Моспроект"", - говорится в сообщении департамента городского имущества.

Как отмечается, в частности, менеджмент компании зарегистрировал редакцию устава, которая существенно ограничивала права мажоритарных акционеров, включая права города Москвы. Кроме того, было принято решение не предоставлять мажоритарным акционерам информацию о финансово-хозяйственной деятельности ОАО, отмечают в департаменте.

Для восстановления нарушенных прав Москвы как акционера ОАО "Моспроект" департамент городского имущества обратился в судебные и надзорные органы. В настоящее время на основании судебных решений избран новый состав Совета директоров, в который вошли представители города Москвы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в корпоративном конфликте Павел Рассказов представляет правительство Москвы, а акционеров - глава S. Holding Алексей Шепель. Последний заявил о создании консорциума для участия ОАО "Моспроект" в реновации пятиэтажек.

Теги: Моспроект
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