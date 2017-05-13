Патриарх Кирилл совершит богослужение на месте массовых репрессий в Москве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу утром совершит литургию в храме в честь новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне столицы, сообщает патриаршая пресс-служба. В этот день РПЦ отмечает праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших.

"Мы приглашаем на богослужение всех, кто почитает подвиг новомучеников нашей Церкви и уповает на их молитвенное предстательство за наше Отечество", - рассказал "Интерфаксу" настоятель храма протоиерей Кирилл Каледа.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий в 1930-1950 годы.

В период "большого террора", с августа 1937 по октябрь 1938 года на полигоне было расстреляно 20 тыс. 765 человек - в основном жителей Москвы и Подмосковья. Это представители более 70 национальностей, всех вероисповеданий и сословий, но большинство из них - простые рабочие и крестьяне, русские православные люди.

Бутовский полигон уникален в России по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. К настоящему времени установлены имена около 1 тыс. священнослужителей и мирян, расстрелянных в Бутово, из них несколько сотен человек причислены к лику святых, отметили в пресс-службе.

Первым из них Архиерейский Собор 1997 года канонизировал священномученика Серафима, митрополита Санкт-Петербургского, который возглавил Собор Бутовских новомучеников.

В 2004 году на Бутовском полигоне был заложен храм в честь новомучеников и исповедников Российских. Его строительство было завершено весной 2007 года. В церемонии закладки храма и его освящении принимали участие патриарх Алексий II и первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Лавр. В том же году, 17 мая, они подписали Акт о каноническом общении, воссоединив две части Русской церкви.

В 2002 году по инициативе верующих на Бутовском полигоне был создан мемориальный центр "Бутово". В настоящее время приход занимается созданием музея памяти пострадавших на полигоне, а в 2015 году там был заложен мемориальный комплекс, который будет представлять собой две дорожки плит, символизирующих 1937 и 1938 годы соответственно. Они будут вести к площадке, где расположится "Колокол памяти". На плиты нанесут имена погибших по дням расстрела. Мемориал планируют открыть в 2017 году.