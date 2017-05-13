Одна из станций московского метро может получить название "Дюссельдорфская"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Одна из строящихся станций Московского метрополитена может получить название в честь столицы немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфа, если с такой инициативой выйдет руководство этого города.

Как сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин журналистам в субботу, в российской столице есть традиция наименования станций метро в честь городов, с кем установлены партнёрские отношения. Так, например, в столичной подземке есть станции "Братиславская" и "Алма-Атинская".

"Учитывая, что у Москвы и Дюссельдорфа прекрасные взаимоотношения уже четверть века, я думаю, что обербургомистр Дюссельдорфа может обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с подобной инициативой (присвоения названия - ИФ), и она обязательно будет рассмотрена", - сказал Черемин.

Он напомнил, что в Москве много лет существует Дюссельдорфский парк. При этом в Дюссельдорфе есть станция метро, названная в честь Москвы, а также Московская улица.

"Это все признаки нашей долгосрочной дружбы", - добавил он.

Ранее в рамках проходящих в Дюссельдорфе Дней Москвы метростроители из российской столицы провели "круглый стол" с коллегами из Дюссельдорфа по теме строительства метрополитенов в условиях плотной городской застройки и обменялись опытом в технологиях при строительстве линий подземного транспорта. Дни Москвы в Дюссельдорфе посвящены 25-летию установления партнерских отношений двух городов.