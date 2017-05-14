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Москва

Московские власти установили гранитные бордюры для защиты лип на Тверской

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства установил гранитные бордюры вокруг крупномерных лип, высаженных в центре Москвы по программе "Моя улица", сообщает официальный портал мэрии в воскресенье.

Бордюры помогут предотвратить размывание грунта и защитят землю от грязи с тротуаров и дорог, говорится в сообщении.

Работы проводились возле Центрального телеграфа - на участках Тверской улицы (Газетный и Никитский переулки). Деревянные бордюры заменили на гранитные вокруг деревьев, не причиняя вреда корневой системе.

В 2017 году липы украсят Якиманскую и Краснопресненскую набережные, улицу Петровку, а также участки Кремлевского, Бульварного и Садового колец, уточняют в мэрии.

Теги: Москва
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