В Москве началась проверка в связи с падением ребенка в канализационный люк

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту получения травм девочкой при падении в люк на востоке Москвы.

"Установлено, что 14 мая вблизи жилых домов по Сиреневому бульвару в городе Москве девочка провалилась в канализационный люк, вследствие чего получила травмы ног. Ребенок находится в лечебном учреждении города, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте главного следственного управления СК РФ по Москве.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание данной территории.