В Москве мужчина застрелил знакомую и ребенка и покончил с собой

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

"Ночью 15 мая в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки. Установлено, что женщина вместе с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье и выстрелил в них не менее двух раз", - сказала Иванова.

По ее словам, от полученных ранений женщина и ее дочь скончались на месте, а мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).