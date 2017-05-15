Московский НПЗ из-за внештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукции

Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московский НПЗ (принадлежит "Газпром нефти") приостановил прием нефти из системы "Транснефти".

"Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Между тем, Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы. Московский НПЗ расположен в столичном районе Капотня. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива Московского региона.

Кроме того, пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ "ЛУКОЙЛа", а с 15 мая дня ввел ограничение на прием ТАНЕКО, добавил он.

Как сообщалось, с начала мая действует ограничение по поставкам нефти на Пермский НПЗ после пожара на вакуумном блоке установки АВТ-4. Возгорание произошло в ходе запуска установки после остановочного ремонта. Установка АВТ-4, которая предназначена для получения из нефти дистиллятов бензина, керосина, дизельного топлива и мазута, остановлена. Завод планировал после пожара ввести установку в середине мая.

Ранее "Транснефть" информировала, что ТАНЕКО с 12 мая в соответствии с планом после капремонта возобновляет прием нефти. Плановый капитальный ремонт на нефтекомплексе "ТАНЕКО" планировался с с 15 апреля по середину мая. Предполагалось произвести ремонт на технологических установках предприятия, а также выполнить врезки в действующие трубопроводы, позволяющие без дополнительного останова ввести в эксплуатацию установки следующих этапов строительства, в том числе ЭЛОУ-АВТ-6, гидроочистки керосина и дизельного топлива.

Последний раз капремонт на "ТАНЕКО" проводился в апреле 2013 года. Позже было получено разрешение Ростехнадзора об увеличении межремонтного периода до пяти лет. Следующий капремонт планируется провести в 2022 году.