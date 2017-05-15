Москва

Московский НПЗ из-за внештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукции

Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московский НПЗ (принадлежит "Газпром нефти") приостановил прием нефти из системы "Транснефти".

"Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

МоскваКонцентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую нормуКонцентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую нормуЧитать подробнее

Между тем, Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы. Московский НПЗ расположен в столичном районе Капотня. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива Московского региона.

Кроме того, пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ "ЛУКОЙЛа", а с 15 мая дня ввел ограничение на прием ТАНЕКО, добавил он.

Как сообщалось, с начала мая действует ограничение по поставкам нефти на Пермский НПЗ после пожара на вакуумном блоке установки АВТ-4. Возгорание произошло в ходе запуска установки после остановочного ремонта. Установка АВТ-4, которая предназначена для получения из нефти дистиллятов бензина, керосина, дизельного топлива и мазута, остановлена. Завод планировал после пожара ввести установку в середине мая.

Ранее "Транснефть" информировала, что ТАНЕКО с 12 мая в соответствии с планом после капремонта возобновляет прием нефти. Плановый капитальный ремонт на нефтекомплексе "ТАНЕКО" планировался с с 15 апреля по середину мая. Предполагалось произвести ремонт на технологических установках предприятия, а также выполнить врезки в действующие трубопроводы, позволяющие без дополнительного останова ввести в эксплуатацию установки следующих этапов строительства, в том числе ЭЛОУ-АВТ-6, гидроочистки керосина и дизельного топлива.

Последний раз капремонт на "ТАНЕКО" проводился в апреле 2013 года. Позже было получено разрешение Ростехнадзора об увеличении межремонтного периода до пяти лет. Следующий капремонт планируется провести в 2022 году.

Теги: Траснефть, Москва, Газпром нефть
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьяхВ мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьях
В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантииПодробнее
В Москве вновь перенесены профилактические отключения горячей водыВ Москве вновь перенесены профилактические отключения горячей воды
Как отметили в МОЭК, уточненный график будет доступен после 15 маяПодробнее
В Москве завершился митинг против реновацииВ Москве завершился митинг против реновации
По данным полиции, в акции приняли участие восемь тысяч человек, Алексей Венедиктов сообщил о 20 тысячах присутствовавших на митингеПодробнее
В Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домовВ Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домов
На проспекте Академика Сахарова,в районе проведения акции, инициированной недовольными горожанами, усилены меры безопасностиПодробнее
Концентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую нормуКонцентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую норму
По данным Мосэкомониторинга, превышение сероводорода было зафиксировано в районах Орехово-Борисово Южное, Выхино-Жулебино и нескольких другихПодробнее
Собянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажекСобянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек
Документ состоит из 12 пунктов; он, в частности, предусматривает возможность получения денежной компенсацииПодробнее
Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домовСобянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов
Мэр пообещал, что решение о сносе можно будет оспорить в судеПодробнее
В московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языкеВ московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке
Оперу в память о Толкине можно будет услышать вживую в ночь на 13 мая на станции "Деловой центр"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаЭкономикаРоссия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефтиВ миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые за две недели
Вирус WannaCry атаковал Китай, Японию и Южную Корею
Московский НПЗ из-за внештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукции
В Башкирии осужденный ранил ножом сотрудника колонии
Забор упал на девятилетнего мальчика во дворе дома в Екатеринбурге
ВТБ получил 49% акций "Мосметростроя" за долги
Чистая прибыль ВТБ в I квартале составила 27,6 млрд рублей
Рубль укрепился к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть
Президент Microsoft рассказал о связи разработок АНБ с недавней кибератакой
Рынок акций открылся ростом индексов ММВБ и РТС на 0,5-0,6%
В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьях
Близ Хоккайдо разбился японский самолет-разведчик
Почти 60 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей
СМИ узнали о возможности пущенной КНДР ракеты нести ядерный боезаряд
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи