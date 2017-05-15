Реконструкция арены "Лужники" обошлась в 26,6 млрд руб

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Стоимость работ по реконструкции московского стадиона "Лужники" составила 26,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Как изначально и планировалось, строители уложились в выделенные из бюджета средства. В ходе работ сумма не пересматривалась, дополнительных затрат из бюджета не было. Общая стоимость строительных работ, оборудования и медиасистем составила порядка 26,6 млрд рублей", - сказал Бочкарев.

По его словам, эта сумма затрачена на работы по реконструкции стадиона, остальные работы на территории комплекса введутся либо за счет других статей расходов бюджета, либо за счет инвесторов.

Большая спортивная арена "Лужники" будет введена в эксплуатацию после реконструкции в ближайшее время. К настоящему времени все строительные работы на стадионе "Лужники" завершены, сейчас идет расстановка мебели и аппаратуры.

Реконструкция стадиона "Лужники" началась в 2014 году. В ходе работ вместимость арены была увеличена с 78 до 81 тыс. зрителей, а угол наклона трибун был изменен таким образом, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. Обновленный стадион соответствует всем требования Международной федерации футбола (ФИФА). На БСА "Лужники" состоятся церемония и матч открытия ЧМ-2018, а также один из полуфиналов и финал турнира.

В тоже время, самым дорогим стадионом России стала, строившаяся десять лет "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге. За время стройки проект подорожал в шесть с лишним раз, до 41,7 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что обновленные "Лужники" станут самым современной футбольной ареной в России. "Перед нами стояла сложная задача - сохранить исторические стены арены, но при этом создать фактически новый стадион, отвечающий всем самым высоким мировым стандартам и требованиям. Можно сказать, что строители с этой задачей справились", - сказал мэр.