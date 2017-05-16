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Мавзолей Ленина откроется для посещения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина на Красной площади во вторник вновь открывается для доступа посетителей, сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральный службы охраны (ФСО).

Он был закрыт с 23 апреля в связи с подготовкой и проведением в Кремле и на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В начале апреля в мавзолее завершились двухмесячные плановые профилактические работы, связанные, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела В.И.Ленина. Весь период профилактических работ тело В.И.Ленина находилось в усыпальнице.

В 2013 году в мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Теги: Россия, Москва
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