Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову
Срочно 10:48
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
Москва

Неизвестный выстрелил в женщину на юго-западе Москвы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестного мужчину, выстрелившего в женщину на юго-западе Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В 09:51 в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе дома 61, корпус 6 по Нахимовскому проспекту. Установлено, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в женщину из неустановленного оружия, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция ведет розыск подозреваемого. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики оценивают состояние пострадавшей женщины как очень тяжелое. Ее личность пока не раскрывается.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Начальник московского метрополитена Пегов покинет свой постНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой пост
Новым руководителем столичной подземки станет Виктор Козловский, который ранее занимал пост первого замаПодробнее
Суд в Москве не стал арестовывать водителя BMW после инцидента на переходеСуд в Москве не стал арестовывать водителя BMW после инцидента на переходе
После того, как женщина хлопнула рукой по его машине, водитель догнал ее и ударилПодробнее
Московский НПЗ из-за нештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукцииМосковский НПЗ из-за нештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукции
Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге МосквыПодробнее
В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьяхВ мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьях
В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантииПодробнее
В Москве вновь перенесены профилактические отключения горячей водыВ Москве вновь перенесены профилактические отключения горячей воды
Как отметили в МОЭК, уточненный график будет доступен после 15 маяПодробнее
В Москве завершился митинг против реновацииВ Москве завершился митинг против реновации
По данным полиции, в акции приняли участие восемь тысяч человек, Алексей Венедиктов сообщил о 20 тысячах присутствовавших на митингеПодробнее
В Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домовВ Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домов
На проспекте Академика Сахарова,в районе проведения акции, инициированной недовольными горожанами, усилены меры безопасностиПодробнее
Концентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую нормуКонцентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую норму
По данным Мосэкомониторинга, превышение сероводорода было зафиксировано в районах Орехово-Борисово Южное, Выхино-Жулебино и нескольких другихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуКультураХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
Собянин заявил об отсутствии планов вводить плату за въезд в центр Москвы
Неизвестный выстрелил в женщину на юго-западе Москвы
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Иностранные участники ЧМ по стрельбе едва не остались без оружия
Моряки и журналисты Греции начнут забастовку во вторник
Продажи автомобилей в ЕС упали в апреле на 6,6%
На Саратовской ГЭС спасли забравшегося внутрь станции бобра
Спикер Рады не исключил возможного запрета георгиевской ленты на Украине
Одна из наиболее известных картин Пикассо продана за $45 млн
Рубль оказался стабилен к бивалютной корзине на росте нефтяных цен
Украина обновила санкции против ряда физических и юридических лиц
"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
Минздрав объяснил разницу в данных Скворцовой и академика Покровского по ВИЧ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи