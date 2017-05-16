Неизвестный выстрелил в женщину на юго-западе Москвы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестного мужчину, выстрелившего в женщину на юго-западе Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В 09:51 в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе дома 61, корпус 6 по Нахимовскому проспекту. Установлено, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в женщину из неустановленного оружия, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция ведет розыск подозреваемого. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики оценивают состояние пострадавшей женщины как очень тяжелое. Ее личность пока не раскрывается.