Кинотеатр "Прага" на севере Москвы реконструируют в районный МФЦ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Согласован проект реконструкции кинотеатра "Прага" на севере Москвы, сообщила в среду пресс-служба Москомэкспертизы. Кинотеатр расположен по адресу: ул. Нижняя Масловка, д.10.

После реконструкции он превратится в многофункциональный районный центр с кинокомплексом на 489 мест. В "Праге" будут работать пять современных зрительных кинозалов (три зала по 95 мест и два зала по 102 места), также там появятся супермаркет, магазины парфюмерии и косметики, детский развивающий центр, кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительные решения проектов реконструкции семи московских кинотеатров советской постройки. Это "Аврора", "Рассвет", "Высота", "Янтарь", "Алмаз", "Прага", "Солнцево". Все кинотеатры, за исключением "Солнцево", располагаются на территории между ТТК и МКАД и входят в программу, охватывающую 39 подобных объектов. На их месте появятся многофункциональные общественные центры, порядка трети площадей в которых займут современные мультиплексы.

Реализацией программы реконструкции кинотеатров занимается девелоперская компания ADG Group. Как сообщалось, в проект она планирует вложить порядка 60 млрд рублей. Как сообщалось, 39 кинотеатров были выставлены на продажу единым лотом в начале октября 2014 года. Победителем аукциона стало ООО "Эдисонэнерго" (структура ADG Group).