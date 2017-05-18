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Москва

Суд над экс-директором Библиотеки украинской литературы отложен до 25 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы через неделю, как ожидается, проведет прения сторон по делу бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

"Судебное заседание откладывается до 14.00 25 мая, чтобы дать прокурору время подготовить свою позицию по ходатайству, а также время сторонам для подготовки к судебным прениям", - сообщила сторонам судья Елена Гудошникова в четверг.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство гособвинителя, которая просила дать ей время для подготовке своей позиции по заявленному стороной защиты ходатайству о возврате дела в прокуратуру.

"Стоит ожидать прений сторон уже 25 числа", - сказал "Интерфаксу" адвокат Евгений Смирнов.

В ходе прений сторон прокурор назовет наказание, которого, по его мнению, заслуживает подсудимая. В свою очередь сторона защиты выскажет свою позицию по делу.

Затем фигурантке будет дано право обратиться к суду с последним словом, после чего судья удалится для вынесения приговора.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана. Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее список признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина увеличился до почти двух десятков.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей", а также совершила растрату на сумму 3,2 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей.

Шарина была заключена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается до сих пор. В начале февраля ее защита обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия домашнего ареста.

Теги: Библиотека украинской литературы, Наталья Шарина
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