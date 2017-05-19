Bustren разработает документацию на западный участок "второго кольца" метро Москвы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Структура испанской Bustren - ООО "Бустрен РМ" (БРМ) - разработает рабочую документацию по западному участку Третьего пересадочного контура ("второе кольцо" столичной "подземки") между станциями Хорошевская и Можайская.

Соответствующая информация содержится в материалах, размещенных на сайте госзакупок. Договор был заключен 5 мая по итогам конкурса. Заказчиком выступает АО "Мосинжпроект" (МИП, структура городского департамента строительства).

Цена договора - 1,134 млрд руб., он действует "до момента полного исполнения сторонами обязательств".

"К исполнению должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (на сумму - ИФ) 226,8 млн руб.", - отмечается при этом. О других участниках конкурса не сообщается. Говорится лишь, что протокол рассмотрения заявок датирован 28 марта.

Согласно информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", в "Бустрен РМ" 69,2% - у испанской Bustren PM, остальные 30,8% - у ООО "Бустрен" генерального директора БРМ Сергея Грошикова. Нынешний контракт - не первый для компании в Москве. По заказу МИП фирма осуществляла работы на Кожуховской линии столичного метро.

Bustren занимается созданием рельсовых транспортных сетей. Группа, в частности, 20 лет строит метро в столице Испании. Всего построено 199 км метро (150 км из них - под землей), 156 новых станций (в том числе 19 - на пересечении с другими видами транспорта). "Есть опыт реализации особо крупных проектов в условиях одновременной работы 10 проходческих щитов, 70 инжиниринговых фирм, 65 строительных и монтажных компаний", - говорится на сайте компании.