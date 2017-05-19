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Москва

Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные дни будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тушинская", восточный вестибюль станции "Кузьминки" и северный вестибюль станции "Бибирево".

В пресс-службе напомнили, что в воскресенье для проведения работ по модернизации путевой инфраструктуры не будет движения поездов на Калужско-Рижской линии между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская".

"Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении", - добавил собеседник "Интерфакса".

Теги: Москва
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