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Москва

В Москве няня похитила у хозяев три миллиона рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудниками главного управления уголовного розыска задержана подозреваемая в совершении кражи на сумму в 3 млн рублей из московской квартиры, в которой она работала няней, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подозреваемая на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей. Воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, девушка похитила из квартиры денежные средства в сумме около 3 млн рублей и скрылась", - рассказала она.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, подозреваемой оказалась 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии. Подозреваемая помещена под стражу.

Теги: Москва
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