Кинокомиссия Москвы пообещала сделать город удобным для создания фильмов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Кинокомиссия Москвы будет помогать производителям фильмов преодолевать административные барьеры и развивать креативную экономику города как на государственном, так и частном уровне, сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

"Важно не только заниматься культурным наследием, но и развивать культуру, креативную экономику. Наши коллеги из США, Азии, Европы знают об этом. Москва - город с большим развитием общественных пространств. Наша цель - чтобы в течение пяти лет Москва появилась на экранах мировых кинотеатров и стала одним из самых удобных городов для создания фильмов", - сказал на презентации Кинокомиссии Москвы в Российском павильоне в Каннах в субботу Филиппов.

Он сообщил "Интерфаксу", что, хотя Кинокомиссия была создана всего два месяца назад, на ее счёту числится уже два проекта. Первая работа в новом формате - ролик "Я шагаю по Москве". Он показывает, как меняется Москва. Вторым проектом занималась компания Гоши Куценко, она находится в стадии производства.

"Кинокомиссия - это преодоление административных барьеров, чтобы не было многочисленных согласований. Раньше создателю фильма нужно было ходить по 30 адресам для согласований, теперь адреса объединены в один, все будет осуществляться через компанию Москино, которую возглавляет Светлана Максимченко", - сказал собеседник агентства.

"Мы предлагаем вместе согласованные локации, чтобы качественнее показать Москву. Речь о договорённости не только с государственными держателями тех или иных объектов, но и с частными и корпоративными. Нам важно за 2017-2018 годы изменить репутацию Москвы - представить ее как удобный и доброжелательный к кинопроизводителям город. Думаю, через два года ситуация сильно изменится", - выразил уверенность Филиппов.

Он заметил, что теперь длительность согласований, необходимых для организации съёмок, будет регламентирована.

В.Филиппов отметил, что оператором Кинокомиссии на мировом рынке будет Роскино.

Возглавил Кинокомиссию заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В свою очередь председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов отметил, что законодательная власть города в сотрудничестве с исполнительной готова инициировать необходимые законодательные акты, которые помогут продвигать российскую столицу в качестве съемочной площадки для российских и международных кино- и телепроизводящих компаний.

Герасимов также сообщил, что планируется учредить специальные гранты для фильмов, в которых Москва будет фигурировать как главный герой; размер грантов - 50, 30 и 20 млн руб.