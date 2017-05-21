В воскресенье закроют центральный участок оранжевой ветки московского метро

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В течение всего дня в воскресенье будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Во время технологического окна работники метрополитена заменят устаревшие элементы путевой инфраструктуры. Это сделает поездки пассажиров комфортнее и безопаснее", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что весь день движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". На время ремонтных работ для пассажиров будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская", через станцию "Китай-город" перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.

Будут закрыты также переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут временно работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.

На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом.

Работа "оранжевой" линии метрополитена на всем ее протяжении возобновится в обычном режиме в понедельник в 5:30.

"Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок", - добавили в пресс-службе.

Центральный участок Калужско-Рижской линии на сутки закрывается второй раз в этом году, прошлый раз движения поездов между "Октябрьской" и "Проспектом Мира" не было 26 марта.

Всего в течение 2017 года в Московском метрополитене запланировано 13 удлиненных технологических "окон" для обновления путевой инфраструктуры.