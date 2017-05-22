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Москва

На авиадебошира впервые завели уголовное дело

Гражданин Израиля, летевший рейсом "Тель-Авив - Москва", пытался во время полета открыть дверь самолета

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на пассажира рейса "Тель-Авив - Москва", пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 19 мая в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту "Шереметьево" поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения использует ненормативную лексику, распивает находящиеся при нем спиртные напитки и пытается открыть дверь самолета, чем угрожает безопасности полета.

"Нарушитель - 50-летний гражданин Израиля задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. 21 мая Химкинским городским судом вынесено постановление об избрании в отношении нарушителя меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Она подчеркнула, что это "первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, вводящего уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте".

Теги: Шереметьево
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