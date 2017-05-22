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Москва

Арест обвиняемого в попытке мошенничества гражданина США Хагера продлили

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил под арестом до 25 августа гражданина США Джорджа Хагера, который обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Хагеру на три месяца, то есть до 25 августа 2017 года", - говорится в решении судьи Андрея Суворова, оглашённом в понедельник.

До той же даты суд продлил срок содержания под стражей двум другим фигурантам дела - Фанилю Сабирьянову и Минкаилу Умаеву.

Как заявил в суде представитель следственной группы, предварительное следствие по делу завершено, защита обвиняемых 24 апреля начала ознакомление с материалами дела, объём которого составляет 12 томов.

По словам следователя, обвиняемым вменяется совершение тяжкого преступления, оказавшись на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия.

Также он пояснил, что в деле есть иные, не установленные в настоящий момент лица, которые могли быть причастны к совершению инкриминируемых фигурантам дела преступлений и с которыми последние могут вступить в сговор.

В свою очередь сторона защиты указывала на то, что им не предоставляют возможность в полном объеме и в соответствии с графиком знакомиться с материалами дела.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что их подзащитным вменяется совершение тяжких преступлений, в то время, как продление срока содержания свыше 12 месяцев возможно в исключительных случаях в отношении обвиняемых, которым инкриминируется совершение особо тяжких преступлений - таких обстоятельств, считает защита, следователь в своём ходатайстве не указал.

"Скрываться я никуда не собираюсь. Я прошу суд перевести меня под домашний арест", - сказал сам Хагер.

Также его адвокат заявила суду, что в изоляторе к нему применялись пытки - в прошлом году летом он получил переломы "обоих предплечий в нижней трети". "Как он сам мог к тюрьме так себе сломать руки?" - сказала адвокат.

Другие обвиняемые и их защитники также просили суд отказать в ходатайстве следствия о продлении им срока содержания под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Хагер, Сабирьянов и Умаев, а также ещё один фигурант дела - Евгений Дягтеренко, задержанный позже остальных, - обвиняются по ст.30-ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц). Обвиняемые обещали потерпевшему за 7 млн. долларов обеспечить его назначение на руководящую должность в Росрыболовстве, однако после передачи им 300 тыс. долларов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Теги: Москва, Росрыболовство
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