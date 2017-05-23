Главные новости
В миреЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекКультураПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаЭкономикаБывшая жена Потанина решила взыскать с экс-супруга 850 млрд рублей
Москва

Из-за велопарада и благотворительного забега в Москве перекроют ряд улиц

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько улиц перекроют в столице 28 мая в связи с проведением велопарада в центре города и благотворительного забега на Воробьевых горах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре департамента транспорта Москвы во вторник.

Так, с 06:00 до 19:00 из-за Московского велопарада будет закрыт проезд по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. С 12:00 до окончания прохождения колонны велосипедистов в обе стороны не будет движения по Садовому кольцу. Кроме того, с 13:30 до окончания мероприятия закроют для движения Каланчевскую улицу от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

В этот же день, в воскресенье, в связи с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца" с 08:00 до 14:00 не будет движения транспорта по улице Косыгина в обе стороны между Мосфильмовской улицей и поворотом с улицы Косыгина на Ленинский проспект, на участке Мичуринского проспекта между улицей Косыгина и Ломоносовском проспектом, а также на участке Университетской площади.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Московский метрополитен возглавил Виктор КозловскийМосковский метрополитен возглавил Виктор Козловский
Его предшественник Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам РЖДПодробнее
Российский академик предложил реконструировать московские хрущевкиРоссийский академик предложил реконструировать московские хрущевки
Эксперт считает, что в столице нужно развивать строительство малоэтажек, а не небоскребовПодробнее
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 маяМэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24Подробнее
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участокПодробнее
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублейСнос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникацийПодробнее
В ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компанииВ ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компании
Раннее в четверг в центральный офис группы компаний в Москве пришли следователиПодробнее
Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗРосприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ
Проверка на предприятии была начата после превышения уровня сероводорода в воздухе Капотни в 51 разПодробнее
Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в КапотнеРосприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне
Ведомство проверит данные Мосэкомониторинга о превышении уровня сероводорода в Капотне в ночь на 17 мая более чем в 50 разПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекКультураПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаЭкономикаБывшая жена Потанина решила взыскать с экс-супруга 850 млрд рублейВ миреПолиция рассмотрит версию подрыва смертника в Манчестере
Найденный на лондонском автовокзале Виктория предмет оказался неопасным
Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский
В бюджете Трампа предлагается заменить военную помощь ряду стран на кредиты
Из-за велопарада и благотворительного забега в Москве перекроют ряд улиц
Россияне из организованных тургрупп не пострадали в результате взрыва в Манчестере
Трамп прибыл в Вифлеем на переговоры с Аббасом
Юг Израиля подвергся обстрелу с Синайского полуострова
Правозащитница сообщила об обысках у Кирилла Серебренникова
Экспорт часов из Швейцарии в апреле вновь снизился
Путин выразил Терезе Мэй соболезнования после теракта в Манчестере
"GM-АвтоВАЗ" приостановил конвейер из-за срыва поставок комплектующих
Рубль укрепился на фоне спроса со стороны компаний-экспортеров
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и ММВБ на 0,1-0,2%
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи