Из-за велопарада и благотворительного забега в Москве перекроют ряд улиц

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько улиц перекроют в столице 28 мая в связи с проведением велопарада в центре города и благотворительного забега на Воробьевых горах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре департамента транспорта Москвы во вторник.

Так, с 06:00 до 19:00 из-за Московского велопарада будет закрыт проезд по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. С 12:00 до окончания прохождения колонны велосипедистов в обе стороны не будет движения по Садовому кольцу. Кроме того, с 13:30 до окончания мероприятия закроют для движения Каланчевскую улицу от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

В этот же день, в воскресенье, в связи с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца" с 08:00 до 14:00 не будет движения транспорта по улице Косыгина в обе стороны между Мосфильмовской улицей и поворотом с улицы Косыгина на Ленинский проспект, на участке Мичуринского проспекта между улицей Косыгина и Ломоносовском проспектом, а также на участке Университетской площади.