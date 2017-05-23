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Москва

Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский

Его предшественник Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам РЖД

Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Новым руководителем Московского метрополитена вместо Дмитрия Пегова назначен Виктор Козловский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

"Козловский ранее занимал пост первого замначальника метро. Он курировал эксплуатационный блок инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий. Пегов, возглавлявший метрополитен с 2014 года, назначен директором по пассажирским перевозкам "РЖД"", - сказал собеседник агентства.

Пегов был назначен начальником столичной подземки после аварии поезда на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" в июле 2014 года.

Теги: Москва, метро, Виктор Козловский, Дмитрий Пегов
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