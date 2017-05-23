В Подмосковье произошел пожар на железнодорожной станции "Одинцово"

Загорелся один из павильонов на платформе, сгорели дотла все прилегающие магазины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Московской области пострадали от пожара один из павильонов железнодорожной станции "Одинцово" и прилегающие к нему торговые объекты.

Как сообщают очевидцы, горит один из павильонов на платформе в сторону области, сгорели дотла все прилегающие магазины, поднимается густой дым. В павильоне станции в результате пожара полопались окна.

По данным спасателей, работающих на месте, площадь пожара около 400 кв. м. Пострадавших нет.

ЧП внесло изменения в порядок работы станции: поезда в сторону области останавливаются на другой платформе, но следуют по расписанию, сказала дежурная по станции.

Главное управление МЧС России по Московской области проинформировало, что сообщение о пожаре в строении на улице Вокзальная Одинцовского района поступило спасателям в 19:02. Для тушения возгорания привлечено 16 единиц техники и 51 человек, сообщается на сайте ведомства.