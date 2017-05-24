Патриарх Кирилл освятит построенный к столетию революции собор

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в праздник Вознесения Господня, совершит в Сретенском монастыре столицы великое освящение собора в честь новомучеников и исповедников, пострадавших за веру от большевиков.

Во время богослужения из древнего собора обители в этот новый храм перенесут мощи бывшего настоятелем Сретенского монастыря в 1920 годы священномученика Илариона (Троицкого). Их положат в ковчег, установленный на камнях, которые были привезены с Соловков, где священномученик был в заключении в 1924-1929 годы, сообщает сайт Русской церкви. В освящении храма примет участие глава Русской зарубежной церкви митрополит Иларион.

Весной 2011 года патриарх Кирилл высказался за увековечение на территории Сретенского монастыря памяти погибших за веру в годы гонений на Церковь. В конце декабря 2013 года он освятил закладку храма, который возводился к столетию революции.

Высота храма - 61 метр. В его строительстве применены самые современные технологии. Для обеспечения микроклимата оборудована система вентиляции и кондиционирования воздуха. Управление светом, отоплением, системами аудио- и видеотрансляции обеспечивается с помощью цифрового оборудования. Собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Из подобного камня сооружены древние белокаменные соборы Москвы, Владимира, Суздаля. На двух этажах в стилобатной части разместятся просветительский и молодежный центры. При храме будут созданы два музея - новомучеников и Туринской плащаницы.