Власти Москвы назвали сроки проведения архитектурных конкурсов по программе реновации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Первые конкурсы на архитектурные концепции кварталов, которые будут построены в Москве в рамках программы реновации, планируется провести в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, ряд известных архитекторов с мировым именем уже заявили о своем желании участвовать в этих конкурсах.

"Вчера я встречался с представителями Союза архитекторов России, коллеги высказали большую заинтересованность в участии в этих конкурсах. Имена называть пока рано, они станут известны в скором времени", - добавил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что в рамках программы реновации планируется организовать квартальную застройку, а не застройку по микрорайонам, как это проводилось раньше.

"В скором времени будут утверждены стандарты благоустройства и архитектуры реновируемых кварталов. Можно точно сказать, что это будут дворы без машин, но с возможностью парковки, нежилые первые этажи, зеленые зоны, парки, возможность размещения спортивных площадок и детских", - добавил Хуснуллин.