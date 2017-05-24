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Москва

ФСО раскрыла кражу сумки в гардеробе Кремля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы охраны совместно с полицией установили и задержали подозреваемого в краже сумки у работника "Транснефти" в гардеробе Кремля.

"В мае текущего года администрация музеев Кремля обратилась к руководству ФСО России с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя личных вещей гражданина. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСО России преступник был установлен и совместно с полицией задержан", - говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ранее СМИ сообщали, что в полицию обратился 54-летний сотрудник компании "Транснефть", который заявил, что посещал мероприятие в Мироваренной палате Московского Кремля. На время мероприятия мужчина оставил в гардеробе свою сумку с личными вещами, в том числе служебное удостоверение. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу сумки.

Теги: Кремль, ФСО
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