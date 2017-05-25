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Москва

В торговом центре на Марксистской улице в Москве произошел пожар

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре на Марксисткой улице в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

"В 0:19 возгорание ликвидировано, его площадь составила 15 квадратных метров", -сказал сотрудник главка. По его словам, происходило загорание мебели. "Эвакуации не проводилось, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По адресу улица Марксистская, 38 произошло возгорание в здании торгового центра. По данным источника "Интерфакса", пожар произошёл в техническом помещении центра.

Теги: Москва, Марксистская
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