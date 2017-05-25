"Аллею правителей" работы Церетели откроют в центре Москвы в пятницу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия "Аллеи правителей" работы известного скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели состоится в центре столицы 26 мая, сообщили "Интерфаксу" в четверг в управлении информации академии.

Аллея будет открыта в Петроверигском переулке в сквере рядом с Музеем военной формы одежды. В церемонии открытия ожидается участие министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и министра образования и науки России Ольги Васильевой. Церемонию открытия также посетит сам Церетели, воплотивший образы правителей в бронзе.

"Новая аллея - смелая попытка отобразить историю России в лицах ее правителей. Здесь установлены бронзовые бюсты 33 государственных деятелей, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной - от великих князей периода образования централизованного государства до деятелей Временного правительства времен революции", - рассказал собеседник агентства. Также там в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

"Аллея правителей" создана Российским военно-историческим обществом в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в Петроверигском переулке, где ныне расположен Музей военной формы одежды РВИО. По замыслу организаторов, сквер призван стать любимым местом отдыха жителей и гостей столицы", - добавили в управлении информации РАХ.