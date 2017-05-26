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Москва

Благоустройство Тверской улицы в Москве начнется в пятницу вечером

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Работы по программе "Моя улица" вечером 26 мая стартуют на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, в связи с чем будет ограничено движение транспорта, сообщает официальный сайт московской мэрии.

Благоустройство Тверской пройдет на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, участок от Моховой улицы до Настасьинского переулка благоустроен год назад.

Работы на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах будут проходить в два этапа. На первом этапе с мая по июль доступными для транспорта оставят по две полосы с каждой стороны, а на втором этапе в июле-августе - по три полосы.

Кроме того, в ночь на 27 мая на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству. Движение на площади ограничивать не будут.

В ближайшие дни участки ремонта отделят специальными ограждениями, а на тротуарах для безопасности пешеходов обустроят временные деревянные настилы с пандусами и спусками.

С 29 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской начнут демонтировать старое тротуарное покрытие и прокладывать траншеи для труб подземной кабельной канализации, куда уберут воздушные провода. После благоустройства улиц тротуары станут просторнее, а полосы движения для транспорта приведут к единому стандарту - 3,25 метра. При этом количество полос не изменится. Парковочных карманов на Тверской и 1-й Тверской-Ямской не будет, их организуют в прилегающих переулках.

На улицах также установят новые фонари с энергосберегающими лампами, сделают ландшафтную подсветку газонов и деревьев.

Во время благоустройства площади Тверской заставы среди прочего к зданию Белорусского вокзала протянут трамвайную линию с Лесной улицы, а также вернут на историческое место памятник Максиму Горькому.

Теги: Москва, Моя улица
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