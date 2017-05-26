Первые этажи домов при реновации жилья в Москве пообещали отдать бизнесу

По словам Сергея Собянина, помещения в пятиэтажках, из которых придется выселить нынешние магазины, не были спроектированы для таких целей, а новые будут

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первые этажи домов, которые будут построены по программе реновации, спроектируют специально для бизнеса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая в пятницу форум "Бизнес-весна 2017" в рамках Дня российского предпринимательства, который проходит в Центре международной торговли.

"На первых этажах сносимых пятиэтажек достаточно много располагается малого бизнеса, предприятий. Условия, в которых они находятся, не самые лучшие, эти здания не приспособлены для торговли, услуг. Мы предлагаем в своей концепции новые условия, бизнесу предоставляются новые оборудованные помещения, с точки зрения проектирования полноценных помещений для бизнеса на первых этажах. Они изначально будут проектироваться таким образом", - сказал С.Собянин.

По словам мэра, при переезде бизнеса из пятиэтажек власти будут учитывать не только равнозначную площадь нового помещения, но и его рыночную стоимость, "включая упущенную выгоду, если это будет необходимо".

"Все те преференции по выкупу помещений, которые сегодня имеет малый бизнес, арендуя у города помещения, мы постараемся сохранить", - добавил С.Собянин.