Главные новости
В РоссииУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеВ миреСледователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииВ миреПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
Москва

Первые этажи домов при реновации жилья в Москве пообещали отдать бизнесу

По словам Сергея Собянина, помещения в пятиэтажках, из которых придется выселить нынешние магазины, не были спроектированы для таких целей, а новые будут

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первые этажи домов, которые будут построены по программе реновации, спроектируют специально для бизнеса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая в пятницу форум "Бизнес-весна 2017" в рамках Дня российского предпринимательства, который проходит в Центре международной торговли.

"На первых этажах сносимых пятиэтажек достаточно много располагается малого бизнеса, предприятий. Условия, в которых они находятся, не самые лучшие, эти здания не приспособлены для торговли, услуг. Мы предлагаем в своей концепции новые условия, бизнесу предоставляются новые оборудованные помещения, с точки зрения проектирования полноценных помещений для бизнеса на первых этажах. Они изначально будут проектироваться таким образом", - сказал С.Собянин.

По словам мэра, при переезде бизнеса из пятиэтажек власти будут учитывать не только равнозначную площадь нового помещения, но и его рыночную стоимость, "включая упущенную выгоду, если это будет необходимо".

"Все те преференции по выкупу помещений, которые сегодня имеет малый бизнес, арендуя у города помещения, мы постараемся сохранить", - добавил С.Собянин.

Теги: Москва, Сергей Собянин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
ФСБ сообщила о задержании четырех человек, в том числе граждан России и стран Центрально-Азиатского регионаПодробнее
На "Винзавод" пришли с обыскамиНа "Винзавод" пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию в Центре современного искусства "Винзавод" в МосквеПодробнее
Московский метрополитен возглавил Виктор КозловскийМосковский метрополитен возглавил Виктор Козловский
Его предшественник Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам РЖДПодробнее
Российский академик предложил реконструировать московские хрущевкиРоссийский академик предложил реконструировать московские хрущевки
Эксперт считает, что в столице нужно развивать строительство малоэтажек, а не небоскребовПодробнее
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 маяМэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24Подробнее
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участокПодробнее
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублейСнос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникацийПодробнее
В ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компанииВ ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компании
Раннее в четверг в центральный офис группы компаний в Москве пришли следователиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Тренировка сборной России по футболу6 фото
25 мая
Тренировка сборной России по футболу
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеВ миреСледователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииВ миреПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его ТрампаВ мире64% американцев назвали Россию враждебной США страной
Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ
В Египте убиты 15 христиан в результате нападения на автобус
Греф затруднился спрогнозировать срок приватизации Сбербанка
Песков назвал некорректной формулировку о дистанцировании Кремля от проекта реновации
Греф заверил в отсутствии убытка Сбербанка при продаже украинского бизнеса
Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок
В Кремле опровергли слухи о планируемой поездке Путина в страны Персидского залива
Первые этажи домов при реновации жилья в Москве пообещали отдать бизнесу
Аллея правителей России открыта в центре Москвы
Прокуратура США впервые предъявила обвинение госслужащему в инсайдерской торговле
Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
В "Домодедово" задержали груз из 500 африканских змей и ящериц без документов
Дума приняла закон о "визе временно проживающего лица"
Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту
Медведев предложил модернизировать структуры СНГ
Британец осужден на девять лет за спровоцированный курением пожар в самолете
Скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи