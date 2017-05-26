Собянин назначил Козловского начальником московского метрополитена на пять лет

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - С новым начальником московского метрополитена Виктором Козловским заключен трудовой договор сроком на пять лет, следует из распоряжения правительства столицы, подписанного мэром Сергеем Собяниным.

"Назначить Козловского Виктора Николаевича начальником ГУП города Москвы "Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени метрополитена имени В.И.Ленина с заключением трудового договора сроком на пять лет", - говорится в документе.

Козловский был назначен на должность начальника метрополитена 23 мая.

Ранее он занимал пост первого замначальника метро. Он курировал эксплуатационный блок инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий. Дмитрий Пегов, возглавлявший метрополитен с 2014 года, назначен директором по пассажирским перевозкам "РЖД".