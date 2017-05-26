Синоптики предупредили о резком падении давления в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Атмосферное давление в Москве и области начнет падать и 29 мая составит 735 мм рт. ст., столица окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики, сообщает портал "Метеоновости" в пятницу.

До рекордно низких значений атмосферное давление не понизится, поскольку абсолютный минимум месяца был зафиксирован 29 мая 2001 года и составил 721 мм рт.ст., говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что падение давления будет очень резким, за сутки - почти на 15 единиц. Столь сильные перепады могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей.