Суд 27 мая рассмотрит вопрос ареста главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в субботу рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного бухгалтера театральной компании "Седьмая студия" Нины Масляевой, подозреваемой в хищении порядка 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

"Судебное заседание в отношении Масляевой планируется в субботу в 13:00", - сообщила " Интерфаксу " в пятницу пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Ранее суд продлил срок задержания Масляевой на 72 часа, чтобы следователь представил дополнительные материалы, обосновывающие его ходатайство об аресте.

Между тем защитник Масляевой сообщил журналистам, что его клиентка готова пойти на сделку со следствием и признать вину.

Ранее в четверг Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест другого фигуранта дела экс-главу " Седьмой студии" Юрия Итина. Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия об аресте фигуранта и согласился с доводами защиты, которая настаивала на домашнем аресте. Итин свою вину категорически отрицает.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.