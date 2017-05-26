Москвичей предупредили о грозах в ближайшие часы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Грозы, дождь и сильный ветер ожидают москвичей вечером в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

По информации ведомства, в ближайший час и до 23:00 в Москве ожидается дождь, гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с.

"Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом)",- сказали в пресс-службе.