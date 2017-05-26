Вестибюли шести станций московского метро закроют на выходные

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли шести станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - уточнил собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тушинская", восточный вестибюль станции "Кузьминки", южные вестибюли станций "Бибирево", "Динамо" и "Фонвизинская", а также вестибюль станции "Севастопольская" (вход и выход через станцию "Каховская").

Работа закрытых вестибюлей возобновится в обычном режиме в понедельник с открытием метро.

"Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении", - добавили в пресс-службе.