Неизвестный ранил из "травмата" двух человек на детской площадке на юго-востоке Москвы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на детской площадке на юго-востоке Москвы и ранил двух человек, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, инцидент произошел на детской площадке по адресу: Грайвороновская, 17.

"Неизвестный мужчина начал стрелять из травматического пистолета и ранил двоих человек. Одна пострадавшая госпитализирована, второму оказывается помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.