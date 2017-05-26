Полиция Москвы завела дело о хулиганстве после обстрела машины на Киевском шоссе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы на Киевском шоссе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

"22 мая в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что примерно в 02:00 на 35 км Киевского шоссе неизвестный на иномарке, вблизи остановки "Соколово", беспричинно, применив в качестве оружия предмет похожий на пистолет, произвел несколько выстрелов по ее автомашине, причинив механические повреждения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).