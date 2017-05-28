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Москва

Звезда британской оперной сцены выступит в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - 21 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве дебютирует британский контратенор Йестин Дэвис. Как сообщают организаторы, в ходе концерта в исполнении Дэвиса и Государственного академического камерного оркестра России под управлением Лоуренса Каммингса прозвучат арии и инструментальные произведения Генделя.

Йестин Дэвис - лауреат двух премий журнал Gramophone (за диск Arias for Guadagni в 2012 году и за запись сольного концерта в Уигмор-холле в 2014 году), премии "Молодой артист года" Королевского филармонического общества в 2009 году, Театральной премии Британского круга критиков в 2013 году в номинации "Выдающийся молодой талант". В прошлом сезоне он совместно с Марком Райлэнсом принял участие в постановке "Фаринелли и король" Шекспировского театра "Глобус", исполнив роль Фаринелли. Был за нее номинирован на Премию Лоуренса Оливье Театрального сообщества Лондона. В марте 2017 года стал членом Ордена Британской империи за служение музыке.

Среди оперных ангажементов Дэвиса - партии Оттона ("Коронация Поппеи" Монтеверди) в Цюрихской опере и на Глайндборнском оперном фестивале; Арзаче ("Партенопа" Генделя) в Нью-Йорк Сити Опере; Оберона ("Сон в летнюю ночь" Бриттена) в Хьюстонской опере, Английской национальной опере и Метрополитен-опере; Аполлона ("Смерть в Венеции" Бриттена) в Английской национальной опере и в Ла Скала; Унульфа ("Роделинда" Генделя) в Метрополитен-опере; Ринальдо в Лирической опере Чикаго и многие другие. Участвовал в концертных постановках опер в ведущих театрах мира: в миланском Ла Скала с Густаво Дудамелем, в амстердамском Консертгебау и цюрихском Тонхалле с Тоном Коопманом, в Театре Елисейских Полей, Линкольн-центре и на фестивале BBC Proms.

В ближайших планах певца - концерты с Нью-Йоркским филармоническим оркестром и оркестром Консертгебау, европейский тур с "Орландо" Генделя и ансамблем English Concert, японский дебют с лютнистом Томасом Данфордом, выступления в Уигмор-холле и на Зальцбургском фестивале.

Теги: Москва
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