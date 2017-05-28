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Москва

Наина Ельцина презентует мемуары на фестивале "Красная площадь"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Презентация мемуаров супруги первого президента России Наины Ельциной "Личная жизнь" состоится 5 июня в Москве, сообщает пресс-служба "Ельцин Центра".

В книге речь идет о периоде с 1930 годов до наших дней. Н.Ельцина вспоминает историю своей семьи, а также рассказывает о совместной жизни с Борисом Ельциным.

"Мемуары дают возможность взглянуть и нам на эти события ее глазами: первые всенародные выборы президента России, августовский путч 1991 года, распад СССР, политический кризис 1993 года, дефолт 1998 года", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в рамках фестиваля "Красная площадь". Н.Ельцина примет участие в презентации.

Теги: Наина Ельцина
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