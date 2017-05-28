Москва

В Москву ненадолго придет теплая и дождливая погода

По прогнозам синоптиков, к выходным новой недели похолодает

В Москву ненадолго придет теплая и дождливая погода
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Теплая и дождливая погода ненадолго вернется в Москву в течение рабочей недели, но к следующим выходным снова похолодает, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Хочу проинформировать, что на этой неделе погода будет исключительно переменчивая: завтра Москва и область окажутся в теплом секторе циклона, и после холодного воскресенья будет тепло, но дождливо и облачно", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

В понедельник, 29 мая, днем ожидается +22-24 градуса, дождь, гроза, возможны порывы ветра до 17-22 м/с. Ночь на вторник будет довольно теплой - +12-14.

Во вторник, 30 мая, до +17-18, в среду - до +18-22. Оба дня низкая облачность с прояснениями, местами возможны дожди.

В четверг, 1 июня, упадет атмосферное давление и дожди усилятся, хотя будет тепло - до +20 градусов в дневные часы; но к выходным снова похолодает. В пятницу в регион придет холодный воздух - будет лишь +5-10 ночью и +13-15 в дневные часы (на 3-5 градусов ниже нормы). По предварительным расчетам, погода в субботу будет такой же, как в пятницу, и воскресенье тоже очень теплым не будет.

Вместе с тем, Вильфанд отметил, что 5-6 июня тепло вернется в Москву, однако подчеркнул, что более точные данные появятся ближе к концу рабочей недели.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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