На портале "Автокод" появилась схема обжалования штрафов за парковку

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На портале "Автокод" опубликована интерактивная схема, которая подскажет, как в режиме онлайн оспорить штрафы за неправильную и неоплаченную парковку. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Штрафы, выписанные Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) можно обжаловать в разделе "Обращения". В специальном окне на схеме необходимо ввести номер постановления. Организация, выписавшая штраф, определится автоматически. Затем программа предложит автовладельцу выбрать причину, из-за которой, по его мнению, было некорректно составлено постановление.

Оспорить штраф за парковку в неположенном месте сможет водитель, остановивший машину из-за проблем со здоровьем или с техническим состоянием автомобиля. Для этого в списке причин нужно выбрать строчку "Вынужденная остановка". Схема подскажет, какие документы нужны для обжалования штрафа. При вынужденной остановке это подписанная жалоба на постановление, а также скан-копии протокола об административном правонарушении, справок о госпитализации, болезни или об эвакуации машины в сервис.

Кроме того, можно выбрать причины и список документов для обжалования штрафов АМПП. Например, если парковка была оплачена, к подписанной жалобе надо приложить скан-копии чека или квитанции или скриншот СМС об оплате.

Оформление самой жалобы на портале "Автокод" также стало проще. Пользователю достаточно будет один раз ввести данные в электронную форму обращения. После этого нужно будет скачать бланк, в котором будет полная информация. Его достаточно будет распечатать, подписать, отсканировать и приложить к другим документам в МАДИ или АМПП.



Штраф можно будет обжаловать в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления. Столько же времени отведено на рассмотрение жалобы (плюс три дня на официальную регистрацию обращения). В случае если срок подачи обращения истек, автомобилисты смогут его продлить - для этого надо будет подать ходатайство через портал "Автокод". Основанием для продления должна быть веская причина, например, госпитализация или некорректная работа почты.

