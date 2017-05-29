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Москва

Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня

Шествие должно пройти от площади Тверская застава и закончиться митингом напротив дома 2 на Охотном Ряду

Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы в День России, 12 июня.

"Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена", - написал Навальный на своем сайте в понедельник.

Согласно заявке, копия которой опубликована на сайте оппозиционера, шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд.

Предполагаемое время начала мероприятия 14:00 12 июня, количество участников - до 15 тысяч человек. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила "Интерфаксу", что заявителем мероприятия является сам Навальный.

По словам Навального, заявки на митинги 12 июня также были поданы в ряде других городов страны.

Теги: Москва, Алексей Навальный
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